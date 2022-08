NBA, Kyle Lowry: “Tentai di riportare Vince Carter a Toronto nel 2018”

Intervenuto nel corso di The VC Show with Vince Carter, Kyle Lowry ha confessato di esser sempre stato un patito estimatore del prodotto di North Carolina, a tal punto da aver caldeggiato in passato una trade che riportasse in Ontrario proprio Carter.

Di seguito, le parole del giocatore di Miami:

“Toronto avrà sempre un posto speciale nei miei ricordi e nel mio cuore. Negli anni delle scuole medie e del liceo ero solito guardare e riguardare gli highlights e le schiacciate di Vince con la maglia dei Raptors, rimanendo a bocca aperta di fronte alla sua fantasia, alla sua coordinazione e al suo atletismo. Ricordo le apparizioni ai Playoff di Toronto con lui in campo e i primi spiragli di visibilità regalati al Canada dal suo immenso talento. Credo sia il giocatore più iconico della storia della franchigia”.

Continua Lowry:

“Nonostante Vince fosse ormai giunto a fine carriera, la dirigenza dei Raptors volle riportarlo in Canada ad ogni costo, così da regalare a lui ed alla città un ritorno memorabile. Io fui favorevole da subito, anche perché in quegli anni necessitavamo di esperienza e carisma per raggiungere i nostri obiettivi. Vince era reduce da esperienze altalenanti tra Dallas, Memphis e Sacramento e speravamo di poter mettere le mani su di lui nel 2018, proprio all’alba della stagione in cui ci laureammo campioni NBA. Purtroppo il destino lo portò ad Atlanta, sebbene la sua volontà fosse quella di chiudere la carriera con la maglia della squadra che lo aveva scelto nel 1998”.

