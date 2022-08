NBA, Mike James si scaglia contro Curry: “È un giocatore monodimensionale”

Nonostante la vittoria delle scorse Finals NBA con i Golden State Warriors, Stephen Curry ha ancora molti detrattori con cui fare i conti. Fra questi vi è la guardia Mike James, che ha vestito le maglie di Suns, Pelicans e Brooklyn Nets in NBA.

Mike James ha partecipato al podcast “Players Choice” facendo la propria lista dei migliori cinque giocatori presenti in NBA. Nel momento in cui il presentatore ha fatto notare l’assenza di Curry, il giocatore militante in Eurolega ha commentato così:

Mike James tiene Curry fuori dalla top 5 della lega: ecco le motivazioni

“Steph, per il modo in cui gioca e per cui esegue diverse azioni in campo, sembra essere un giocatore monodimensionale a volte. Non è il principale portatore di palla della sua squadra, ed essendo una point guard, questa cosa mi infastidisce.”

La lista di Mike James comprendeva invece l’amico Kevin Durant, LeBron James, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic, tutti giocatori che a detta dello statunitense hanno capacità superiori all’attuale MVP delle Finals.

“Penso che gli altri cinque giocatori possano fare la differenza in qualsiasi squadra del mondo, in questo momento. Non so se Steph possa fare la stessa cosa. Credo sia un piccolo difetto di Steph, se giocasse a Minnesota, penso che giocherebbe benissimo ma non sarebbe decisivo come agli Warriors.”

