LeBron James atteso in Drew League nel weekend: ritorno dopo lockout NBA 2011?

LeBron James potrebbe tornare a giocare nella Drew League a 11 anni di distanza dal lockout NBA 2011. In quell’occasione la lega pro-am fondata nel 1973 funse da vetrina per molti giocatori in vista della ripresa delle competizioni. L’indiscrezione che riguarda LeBron è riportata da Chris Haynes di Yahoo Sports .

Non solo LeBron James, anche DeRozan strizza l’occhio alla Drew League

Il tweet del giocatore dei Bulls, altra presenza di rilievo nel fine settimana di partite.

👑xDbo

Drew league tomorrow

👀 — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) July 16, 2022

Domenica 17 luglio, lo ricordiamo, è in programma anche il match che assegna il titolo e gli anelli della Summer League NBA 2022: i New York Knicks sfideranno i Portland Trail Blazers.

Leggi anche:

Lakers: l’agente di Russell Westbrook dà l’addio : “Differenze inconciliabili”

Nets, rinnovo per GM Sean Marks: restano nodi Irving, Durant da sciogliere sul mercato NBA

Draymond Green: “Paolo Banchero è fondamentale per Orlando”