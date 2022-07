La NBA renderà permanente il Play-in: oggi il Board of Governors della lega voterà per far diventare il mini torneo una parte stabile nelle prossime stagioni. Oltre al torneo, Adam Silver e le alte cariche voteranno anche per approvare la regola che sanziona il fallo sul contropiede.

ESPN Sources: NBA’s Board of Governors is expected on Tuesday to approve the Play-In Tournament as a regular part of future league seasons. The Play-In had been voted on a year-to-year basis in past two seasons, but support exists to turn it into annual element of NBA structure. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 11, 2022

Il Play-in sarà parte di ogni stagione NBA

La NBA aveva votato l’introduzione del Play-in su base annuale per le stagioni 2020-2021 e 2021-2022, ma visto il successo e l’interesse riscosso il Board of Governors della lega voterà per rendere il torneo un elemento stabile in ogni stagione della lega. Con l’introduzione del Play-in una delle speranze iniziali della lega era stata quella di frenare il tanking: con più squadre impegnate a lottare per un obiettivo, il campionato è diventato ancor più coinvolgente.

Il Play-in e l’abbassamento delle Draft odds per le franchigie con i record peggiori hanno incentivato un minor numero di squadre a cercare attivamente gli ultimi posti della classifica sperando di ottenere le migliori scelte al Draft. Un torneo che accende la competizione tra le squadre dal settimo al decimo posto di ogni Conference, pronte a sfidarsi per prendersi gli ultimi posti disponibili per i Playoff.

Si valuta anche un torneo stagionale

Nella riunione di oggi il Board of Governors NBA non voteranno solo a favore della permanenza del Play-in, ma discuteranno anche dell’introduzione di un torneo stagionale: un’idea che circola da tempo tra gli alti piani della lega, con Adam Silver e gli altri che sono pronti a valutare concretamente la proposta.

Secondo la ESPN, il torneo stagionale sarebbe parte della stagione regolare dove le squadre si sfidano finché solo le otto con i migliori record accedono alla fase a eliminazione diretta. La competizione dovrebbe finire a Natale, dove è previsto il premio da un milione per i giocatori della squadra vincete: il torneo stagionale ridurrebbe la stagione regolare da 82 a 78 partite.

Sia il Play-in che il torneo stagionali saranno discussi oggi con la NBPA, ma il primo entrerà in pianta stabile nella struttura della NBA.

