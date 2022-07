Mercato NBA, Zion Williamson estendo con New Orleans: 193 milioni di dollari

Secondo Adrian Wojnarowski ormai è fatta: i New Orleans Pelicans e Zion Williamson hanno raggiunto un accordo per una estensione contrattuale di 5 anni e che porterà nelle tasche del giocatore circa 193 milioni di dollari. Ammontare che potrebbe arrivare fino ai 231 milioni già auspicati nelle scorse ore, dovesse diventare MVP della lega o essere nominato all’interno di un All-Team NBA a fine stagione. Siamo in attesa di saperne di più su eventuali bonus e garanzie parziali.

Si diceva che i Pelicans non fossero entusiasti di offrirgli un contratto al massimo salariale e completamente garantito, data la sua storia di infortuni. La realtà dei fatti, però, vede NOLA mettere sul piatto il possibile per trattenere un giocatore di immenso potenziale, ma anche piuttosto fragile dal punto di vista fisico. Dal suo arrivo in NBA, Zion ha giocato solo 85 partite, pochissime nella sua terza stagione. Nel 2020-21, Williamson ha mostrato la misura del suo talento viaggiando con una media di 27 punti, 7.2 rimbalzi e 3.7 assist ad allacciata di scarpa.

New Orleans Pelicans star Zion Williamson has agreed on a five-year, $193 million designated maximum rookie extension that could earn him as much as $231 million, CAA Sports’ Co-Head of Basketball Austin Brown tells ESPN. pic.twitter.com/z4lnVLD1GM — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2022

