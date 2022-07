NBA, ritorno al passato per i Detroit Pistons con la nuova “Classic Edition”

Gli ultimi anni non sono stati molto facili per i Detroit Pistons, spesso hanno finito la stagione regolare sotto le 30 vittorie e hanno raggiunto i Playoff davvero raramente. Dopo anni la dirigenza della franchigia della Motor City sembra essere riuscita a costruire una squadra molto giovane ma anche molto competitiva. Per Puntare ai Playoff quest’anno si è deciso di tornare alle origini scongelando una maglia che è rimasta nei cuori dei tifosi dei Pistons, ma anche di quelli della NBA in generale. Per cercare di tornare ai fasti del passato.

Già, perché nelle cinque stagioni in cui i Pistons dei vari Grant Hill, Ben Wallace e Jerry Stackhouse (che non è voluto mancare alla presentazione al Renaissance Center) indossarono la teal jersey, riuscirono a centrare la postseason per tre volte. La squadra del Michigan ha presentato la divisa, che dovrebbe essere indossata per circa 10 gare, lanciando un video di presentazione sul proprio canale Twitter mostrando immagini del passato e nuovi testimonial: la quinta scelta assoluta dell’ultimo Draft Jaden Ivey e Cade Cunningham.

