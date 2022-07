Il figlio di Shaq trova casa: Shareef O’Neal firma in G League

Shareef O’Neal, figlio della leggenda NBA Shaquille, firma il primo importante contratto della sua giovane carriera.

Il 22enne infatti, dopo aver partecipato alla Summer League con i Los Angeles Lakers del mese scorso, si è unito ai G League Ignite, team in G League. Il giovane potrà così sviluppare il suo gioco nella lega, con la speranza un giorno di fare il salto in NBA.

After playing for the Lakers in Summer League, Shareef O’Neal – the son of Hall of Famer Shaquille O’Neal – is signing a six-figure contract with the NBA G League Ignite, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2022