NBA, dietro front Rasheed Wallace: non si unirà al coaching staff dei Lakers

Appena arrivata la conferma dell’assunzione di Darvin Ham come nuovo capo allenatore dei Los Angeles Lakers, i rumors sulla possibile firma di Rasheed Wallace come suo assistant coach hanno cominciato a prendere forma. Dopo un primo accordo verbale però, il dietro front delle due parti, con Sheed che non unirà più al coaching staff gialloviola.

Rasheed Wallace will no longer be joining Darvin Ham's coaching staff, per @ShamsCharania pic.twitter.com/vyS5IoYII5 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 25, 2022

L’ex All-Star era stato associato al nuovo coach del losangelini in virtù della loro esperienza come compagni di squadra da giocatori. I due infatti erano a roster in quei Detroit Pistons che vinsero il campionato NBA nel 2004. Il loro feeling aveva convinto gli addetti ai lavori che la partnership si sarebbe potuta bissare anche in questa occasione, ma evidentemente il profilo di Wallace non ha convinto i Lakers.

Rasheed Wallace la scorsa stagione è stato membro del coaching staff di Penny Hardaway all’università di Memphis.

