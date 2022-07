NBA, L’ex Lakers Malik Monk è convinto: “I Big Three di LAL funzioneranno”

Dopo la disastrosa stagione in casa Los Angeles Lakers e la difficile convivenza del nuovo trio LeBron James, Anthony Davis e Russel Westbrook, sembra che le cose non siano cambiate di molto.

La dirigenza gialloviola, nonostante le dichiarazioni di facciata, sta cercando da settimane di liberarsi del pesante contratto di Westbrook. La sua esperienza Lakers è stata tutt’altro che ideale e i continui infortuni al roster dell’ex coach Frank Vogel hanno contribuito a trasformare una possibile annata da contender ad una regular season lontana perfino dal torneo Play-in.

Lo scambio dell’ex Thunder ad oggi sembra però difficile, e il Big Three di LAL potrebbe restare invariato. Si questo tema ha detto la sua Malik Monk, lui che nei Los Angeles Lakers e col trio ci ha giocato l’anno scorso:

“I Big Three? Sono tutti adulti e sanno come comportarsi, si sono parlati apposta. Credo possano far funzionare tutto, sono troppo forti per non riuscirci”