Serata di gala ieri per Kevin Durant, impegnato alla premiere di Point Gods – documentario di ShowTime di cui è produttore esecutivo – a New York: all’evento c’era anche Jayson Tatum, la star dei Boston Celtics che, in queste ultime ore, ha fatto un’offerta ai Nets per acquistare KD. In merito a questo possibile trasferimento, Tatum è soddisfatto del roster della sua squadra.

Jayson Tatum sul possibile arrivo di Durant: “Abbiamo preso due ottimi giocatori, amo la nostra squadra”

Se Kevin Durant si è limitato solo a qualche posa per i fotografi – sgattaiolando ai microfoni e alle domande dei giornalisti – Jayson Tatum ha risposto ai quesiti dei media, incentrati per lo più sui rumors di mercato. Voci che vedono il forte interesse di Boston per il numero 7 dei Nets, tanto da mettere sul tavolo delle trattative Jaylen Brown. Il numero 0 di Boston ha risposto così alle domande dei cronisti:

“Ho giocato con lui alle Olimpiadi: so bene che è un grande giocatore, ma farlo arrivare a Boston non è certo una mia decisione. Amo la mia squadra, il roster e tutti i talenti che fanno parte dei Celtics. Abbiamo aggiunto anche due tasselli che servivano [Gallinari e Brogdon, ndr], non devo fare altro che scendere in campo e dare il massimo al fianco dei miei compagni. Non ho alcuna intenzione di vestire i panni del GM e prendere decisioni del genere”

Jayson Tatum, at the premiere of the Showtime doc “Point Gods” in NYC makes it clear he doesn’t want to get involved in all the speculation surrounding the Celtics right now. “I love our team.” — Nick Friedell (@NickFriedell) July 26, 2022

I Celtics fanno sul serio per Kevin Durant visto che, oltre a Jaylen Brown, avrebbero messo sul piatto altri giocatori di contorno tra cui i due Williams, Horford e Marcus Smart e Payton Pritchard, ovviamente non tutti insieme. Tutti giocatori fondamentali per Boston con i quali Jayson Tatum, l’unico incedibile della franchigia, ha creato un’alchimia che lo ha portato a giocarsi il titolo NBA, obiettivo che vuole provare a rincorrere anche quest’anno.

Leggi anche:

NBA, i team interessati a Durant sperano in un suo “sciopero” dagli allenamenti con Brooklyn

Mercato NBA, Juancho Hernangomez vicino ai Raptors

NBA, ritorno al passato per i Detroit Pistons con la nuova “Classic Edition”