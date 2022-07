NBA, Antoine Walker commenta il possibile approdo di KD ai Celtics

L’ex guardia dei Boston Celtics, Antoine Walker, è intervenuto durante il programma NBC Sports Boston per parlare del possibile approdo di Kevin Durant ai Brooklyn Nets.

Il giocatore scelto dai biancoverdi durante il draft 1996 ha espresso il suo disappunto riguardo la necessità di cedere una giovane stella per arrivare a KD; in particolar modo dopo aver ben figurato durante gli ultimi Playoff.

“Sono molto deluso dalle voci che sento in giro, credo sarebbe una decisione alquanto terribile. So che la gente pensa sia una buona idea, perché ovviamente Kevin Durant è uno dei tre migliori giocatori della lega e chiunque vorrebbe averlo in squadra, ma io non manderei mai in fumo il frutto del lavoro di anni per un tentativo di raggiungere l’anello.”