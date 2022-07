NBA, Uninterrupted di LeBron James ha chiesto marchio registrato ‘Shut up and Dribble’

Sono trascorsi ormai quattro anni e mezzo dalla tristemente celebre e piccata risposta della anchor woman di Fox News Laura Ingraham all’indirizzo di LeBron James. Da allora la provocazione Shut up and Dribble – letteralmente ‘Zitto e palleggia”– ha oltrepassato i confini della politica per diventare un manifesto di player empowerment e rivendicazione della piattaforma mediatica da parte di atleti sempre più influenti.

LeBron James, non solo Shut up and Dribble

Uninterrupted, company co-fondata da LeBron James proprio con questo intento, ha depositato in settimana la richiesta di registrazione del marchio Shut up and Dribble presso gli uffici nazionali preposti. Stando a quanto riportato da USA Today, il marchio registrato verrebbe usato su calzature e attrezzatura sportiva di vario genere, interessando anche il mondo social e dell’entertainment.

