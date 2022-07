NBA, James Posey nel coaching staff degli Washington Wizards

E’ notizia di qualche ora fa che James Posey ha trovato un accordo con i Washington Wizards per unirsi al coaching staff della squadra capitolina. L’ex Boston Celtics e Miami Heat, team coi quali ha raggiunto l’anello rispettivamente nel 2008 e nel 2006, sarà agli ordini del capo allenatore Wes Unseld.

The Washington Wizards are finalizing a deal to hire James Posey as an assistant coach, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 22, 2022