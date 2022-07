Mercato NBA, Trevion Williams firma un exhibit 10 contract con gli Warriors

Trevion Williams, uno dei giocatori che si sono fatti più notare in questa Summer League, ha trovato una nuova casa.

Il prodotto di Purdue, undrafted il mese scorso, nel torneo off season appena conclusosi ha giocato per i Boston Celtics, coi quali ha raggiunto medie di 7.4 punti e 6.6 rimbalzi a partita, facendosi notare dagli addetti ai lavori. Firmerà con i Golden State Warriors un contratto non garantito al minimo che potrà essere eventualmente convertito in un two-way-contract prima che cominci la regular season.

Undrafted Purdue center Trevion Williams has agreed to a deal with the Golden State Warriors, sources tell @TheAthletic @Stadium. Exhibit 10 contract to compete for a roster spot for Williams, who averaged 7.4 points, 6.6 rebounds and 14.2 minutes for Boston in summer league.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 23, 2022