NBA, Jamal Murray commenta il rinnovo di Jokic: “Nikola merita ogni centesimo”

Dopo aver patito la rottura del legamento crociato anteriore nel corso della stagione 2020-2021, Jamal Murray si è ritrovato costretto a trascorrere l’intera campagna 2021-2022 ai box, limitato evidentemente sotto il profilo fisico e perseguitato dal timore di eventuali ricadute a livello mentale.

Pronto a tornare sul parquet a diciotto mesi di distanza dall’ultima apparizione, il prodotto di Kentucky, intervistato per l’occasione da Hoopshype, ha parlato del futuro dei Denver Nuggets, concentrandosi in particolare sul proprio ritorno in campo e sul rinnovo del due volte MVP in carica Nikola Jokic:

“Sono entusiasta di tornare in campo, anche perché la fortuna non è mai stata dalla parte dei Nuggets sul piano fisico ultimamente. Sono stati mesi di pazienza, apprendimento e fortificazione per me; non è stato facile subire un infortunio del genere nel momento migliore della mia carriera e degli ultimi anni della franchigia, ma dobbiamo ripartire dal nostro passato e puntare subito a vincere. Farò il massimo per coinvolgere da subito i nuovi innesti e motivare il gruppo nei momenti complicati, specialmente perché un vero leader si distingue dagli altri giocatori anche al di fuori del rettangolo di gioco”.

Continua Murray, spostando il discorso su Jokic:

“Una squadra costruita intorno ad un due volte MVP non può non lottare per la vittoria finale. Nikola è l’esemplificazione del concetto di genialità cestistica e, in quanto fenomeno, merita ogni centesimo del suo nuovo contratto. Vorrei chiedere ai detrattori quale sarebbe la logica dietro ad un compenso non lucrativo per un giocatore di questo calibro; vede pallacanestro dove gli altri ignorano il potenziale vantaggio e per questo non ha eguali nemmeno in una lega elitaria come la NBA. Sarà compito mio liberarlo da alcune pressioni ed aiutarlo a vincere nei momenti decisivi”.

Leggi anche:

NBA, Austin Reaves prende le distanze dai soprannomi: “Voglio che la lega ricordi solo il mio nome”

Mercato NBA, Bam Adebayo parla del suo futuro

NBA, Danilo Gallinari: “Posso fare da centro per i Celtics”