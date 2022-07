NBA, Philadelphia 76ers pronti a costruire un’arena di proprietà

Secondo quanto comunicato questa mattina dalla franchigia agli organi di governo della città di Philadelphia e dello stato della Pennsylvania, i Philadelphia 76ers hanno ormai avviato le pratiche burocratiche necessarie per costruire la loro nuova arena di proprietà.

Il palazzetto, la cui capienza dovrebbe superare i 20 000 posti a sedere, sarà gestito autonomamente dalla franchigia e si configurerà come una vera e propria struttura polifunzionale, adatta sia per lo sport che per lo spettacolo. Il 76 Place, nome prescelto dalla dirigenza per battezzare la futura arena di proprietà, sorgerà presumibilmente nel Fashion District di Philadelphia e verrà edificato nei prossimi anni (entro il 2031) nel dominio di un’operazione da un miliardo e trecento milioni di dollari complessivo.

Josh Harris, co-proprietario della franchigia insieme a David Blitzer, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al progetto edilizio, lasciando filtrare entusiasmo ed orgoglio:

“I 76ers sono un’istituzione storica qui a Philadelphia, una franchigia che vanta comprovati meriti nel potenziamento delle proprie strutture e nel soddisfacimento delle esigenze della tifoseria cittadina. La nuova arena sorgerà in pieno centro e sarà un autentico esempio di funzionalità, adattabilità, servizi offerti e inclusione della comunità. Lo sforzo economico richiesto sarà certamente importante, ma abbiamo enorme fiducia in questo investimento e crediamo molto nel futuro economico della nostra organizzazione e della città. Cercheremo di diversificare il progetto, affiancando al palazzetto alberghi, centri commerciali e cinema”.

