Mercato NBA, Mac McLung firma con i Golden State Warriors

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, giornalista di The Athletic, Mac McLung ha firmato un contratto annuale con i Golden State Warriors, franchigia con la quale la guardia ha disputato un’ottima Summer League.

Guard Mac McClung has agreed on a one-year deal with the Golden State Warriors, his agent Dan Poneman of @beyond_am told @TheAthletic @Stadium. McClung averaged 13.4 points and 4.8 assists in summer league for the Warriors. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 20, 2022

Nella fattispecie, il contratto in questione, standard ma non garantito, permetterà all’ex Lakers di presentarsi al Training Camp in qualità di membro effettivo del roster e di giocarsi così le sue possibilità per guadagnarsi un accordo garantito con i campioni in carica per l’intera stagione.

McLung, personaggio di culto e fenomeno mediatico ai tempi di Gate City High School, ha dato sfoggio di una costante ed ormai matura capacità di interpretare il ruolo di combo-guard nella predetta Summer League, mantenendo una media di 13.4 punti e 4.8 assist a partita e dimostrando di possedere lampi di tangibile talento che vanno decisamente oltre la spettacolarità degli highlights.

Dopo aver vestito le divise di Bulls e Lakers, McLung proverà ora a consacrare definitivamente la sua carriera da giocatore NBA ripartendo da San Francisco e giocando per la franchigia che dovrà difendere il titolo.

