NBA, Jalen Duren: “I Pistons saranno la rivelazione della prossima stagione”

I Detroit Pistons sono la squadra con il roster più giovane dell’intera NBA. Infatti il loro quintetto titolare per la prossima stagione avrà un’età media di 21.4 anni. Al suo interno figura la tredicesima scelta assoluta al Draft, ovvero il classe 2003 Jalen Duren, il quale ha delle aspettative molto alte per quanto riguarda la prossima stagione.

Secondo il centro proveniente da Memphis University, i Pistons hanno grandi margini di miglioramento e potranno essere una delle rivelazioni della prossima stagione. A questo proposito, ecco come si è espresso ai giornalisti di ESPN:

“Questa è la destinazione perfetta per le mie caratteristiche. Detroit è una squadra che ha una storia fatta di grandi successi alle spalle e sono orgoglioso di poter far parte del processo di ricostruzione. Ritengo che la squadra sia formata da giovani molto talentuosi che hanno voglia di costruire qualcosa di importante insieme.”

I Pistons non raggiungono i playoff dal 2019. Tuttavia, il passaggio del primo turno manca addirittura dal lontano 2008. Durante le ultime tre stagioni non sono stati in grado di superare il 50% di vittorie e hanno terminato la scorsa annata con un record di 23-59. Staremo a vedere se Duren e i suoi giovani compagni di squadra saranno in grado di riportare la città di Detroit ai fasti del passato.

