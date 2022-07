NBA, continua il calvario di Khris Middleton: operato anche al polso

Dopo aver terminato anzitempo la scorsa stagione per un infortunio al ginocchio, Khris Middleton ha dovuto sottoporsi ad un altro intervento chirurgico.

Secondo ESPC, la guardia in forza ai Milwaukee Bucks è andato sotto ai ferri per riparare un legamento danneggiato nel polso sinistro. I tempi di recupero sono in linea con l’inizio della stagione regolare. Non è ancora chiaro come il giocatore si sarebbe infortunato.

ESPN story with @TimBontemps on Bucks All-Star Khris Middleton undergoing surgery to repair a ligament in his left wrist: https://t.co/RGnsRH2Sg6 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 13, 2022

Nuovo Stop per Khris Middleton ma l’opening night di ottobre sembra salva

La sfortunata stagione 2021/22 sembra quindi non terminare più per Middleton. La guardia, prima di questo guaio al polso, aveva come detto subito un infortunio al ginocchio sinistro al primo round dei Playoff contro i Chicago Bulls, uno stop che ha viziato il resto della sua offseason. La scorsa stagione, il 30enne ha toccato medie di 20.1 punti, 5,4 rimbalzi e 5.4 assist a partita. Il suo ritorno al pieno delle energie diventa quindi fondamentale per i suoi Milwaukee Bucks e per Giannis Antetokounmpo, alla caccia del secondo titolo.

Leggi anche

Mercato NBA, i Jazz aprono alla partenza di Donovan Mitchell?

NBA, Luka Doncic chiaro: “Non mi interessano i record: voglio l’anello”

NBA, Chip Engelland dice addio agli Spurs