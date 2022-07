Dopo il rifiuto dell’ onerosa player option, una revisione degli accordi contrattuali tra James Harden e i Philadelphia 76ers era nell’aria. Come confermato da Shams Charania di The Athletic ‘il Barba’ lascerà sul tavolo 15 milioni di dollari di stipendio per la prossima stagione e si va verso la firma di un biennale con opzione a favore dello stesso Harden per la seconda annata.

