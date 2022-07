NBA, Banchero convince al debutto contro Jabari Smith Jr

Nella scorsa nottata c’è stato il debutto durante la Summer League di Paolo Banchero con la maglia degli Orlando Magic.

La prima scelta al Draft del 2022 ha convinto tutti con la sua prestazione da 17 punti, 4 rimbalzi e 6 assist in 25 minuti giocati, portando la squadra alla vittoria contro gli Houston Rockets.

Debutto di Paolo Banchero con la maglia dei Magic: ecco le parole del prodotto di Duke

Banchero ha confermato le aspettative che lo volevano come il giocatore più pronto al Draft, e ha messo in mostra tutto il suo pacchetto di capacità; il prodotto di Duke è andato a segno con un paio di triple, si è fatto valere a rimbalzo ed ha portato palla in più occasioni, giocando come la point guard di fatto per i Magic.

“Sono sempre stato piuttosto capace di gestire la pressione. Alla fine dei conti, parliamo sempre e solo di pallacanestro. Potrà esserci tutta la pressione e il rumore del mondo, ma l’unica cosa che mi viene chiesta di fare è scendere in campo e giocare contro altri cinque ragazzi.”

Successivamente Paolo Banchero ha parlato del suo ruolo all’interno del roster dei Magic e di cosa si aspetta dalla squadra.

“L’organizzazione si aspetta grandi cose da me, vogliono che dimostri di essere pronto e che possa portare un certo impatto in campo. Il mio obiettivo è di migliorare a tutto tondo, nella gestione della palla, nel segnare punti, fare assist e prendere rimbalzi. Fare tutto ciò e impegnarmi in difesa, credo siano la chiave per migliorare come giocatore.”

L’impegno difensivo della prima scelta al Draft 2022 è stato apprezzato da tutti gli addetti ai lavori, che hanno sottolineato quanto sia stato importante il contributo di Banchero contro Jabari Smith Jr, capace di segnare solamente 10 punti.

Leggi anche:

NBA, Devin Booker sarà l’uomo copertina di NBA 2K23

NBA, Otto Porter Jr parla della firma con i Toronto Raptors

Mercato NBA, Bradley Beal rinnova e si assicura una “no-trade clause”