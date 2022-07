NBA, LiAngelo Ball ha il covid: salta l’esordio in Summer League

Poche ore fa, gli Charlotte Hornets hanno annunciato che LiAngelo Ball è entrato nei protocolli di salute e sicurezza della NBA. Ball – lo ricordiamo – si trova all’interno del roster che affronterà la Summer League per la seconda volta di fila. LiAngelo è stato il quinto capocannoniere della squadra sulla Summer League della scorsa stagione (con 9.6 punti a partita, ndr). Tuttavia, il giocatore non era riuscito a guadagnarsi un post nella squadra che ha poi affrontato la regular season.

Il fratello minore di Lonzo, playmaker dei Chicago Bulls, e fratello maggiore di LaMelo, vuole giocarsi le sue chance per cercare di convincere – ancora una volta – la franchigia di Michael Jordan a regalargli un posto in squadra.

REPORT: LiAngelo Ball has entered health and safety protocols for COVID.

His return date to Summer League is TBD. pic.twitter.com/96hp4fiKur

