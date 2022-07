Lo staff degli Atlanta Hawks sta per accogliere un nuovo membro: la dirigenza sta limando i dettagli per l’assunzione di Mike Longabardi, nella stagione appena conclusasi in forza ai Sacramento Kings. Nel suo palmares spiccano anche due titoli NBA: nel 2008 con i Boston Celtics e nel 2016 con i Cleveland Cavaliers.

The Atlanta Hawks are hiring Mike Longabardi as an assistant coach — with Joe Prunty getting promoted to top assistant, sources tell ESPN. Longabardi — mostly recently with Sacramento — replaces Chris Jent, who accepted the No. 1 job on Darvin Ham's new Lakers staff.

