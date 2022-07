Malcom Brogdon dopo la trade ai Boston Celtics: “Qui per il titolo NBA”

Lo scambio che ha coinvolto Malcom Brogdon, passato ai Boston Celtics, è stato senza dubbio uno dei momenti salienti del secondo giorno di free agency 2022. Il mercato è in continua evoluzione e i biancoverdi, già finalisti nella stagione NBA andata da poco in archivio, cercheranno di fare l’ultimo passo. Brogdon è assolutamente allineato alle ambizioni dei biancoverdi, come dichiarato in un’intervista telefonica con Jared Weiss di The Athletic:

“Sono entusiasta di unirmi alla famiglia [Celtics], abbiamo l’opportunità di vincere il titolo. Avevo sentito parlare dell’interesse di Boston nei giorni scorsi, ma da giocatore non sai tutto ciò che sta succedendo [dietro le quinte]. Devi solo metterti comodo e lasciare che le parti, il tuo agente, la tua squadra e anche il team che ti vuole, lavorino. I Pacers sono stati molto bravi ad agevolare uno scambio e a mandarmi in un contesto dove potessi vincere. Sono loro grato per come hanno gestito il tutto. Il gruppo Celtics ha dimostrato di poter vincere a livelli di lotta per il titolo, spero di essere uno dei tasselli mancanti che li aiuterà a superare l’ultimo ostacolo per vincere il campionato.”

