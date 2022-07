NBA, Jaren Jackson Jr. si opera al piede: out fino a 6 mesi

Durante queste frenetiche ore di free agency, dagli USA arriva una notizia ben diversa da quelle di mercato. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, il lungo dei Memphis Grizzlies Jaren Jackson Jr. si è sottoposto ad un intervento chirurgico al piede destro per una frattura da stress. I tempi d’attesa si aggirano intorno ai 4-6 mesi.

Nonostante questo, la procedura si è consumata senza intoppi. Il centro riprenderà a pieno regime a stagione inoltrata, col mirino che punta a prima della fine dell’anno.

BREAKING: Memphis Grizzlies F Jaren Jackson Jr., underwent surgery to repair a stress fracture in his right foot on Wednesday and is expected to be sidelined for 4-to-6 months, sources tell ESPN. Jackson is expected to make a full recovery. pic.twitter.com/RBFlyYiiUq

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022