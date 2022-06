NBA Draft 2023, Victor Wembanyama firma con Metropolitans 92

Secondo la testimonianza comparata di Adrian Wojnarowski, perno della redazione di ESPN, e Jonathan Givony, scout NBA nonché eminente firma di Draft Express, Victor Wembanyama giocherà la stagione 2022-2023 con la maglia di Boulogne-Levallois Metropolitans 92.

The 7'3, 18-year old Wembanyama, who boasts a 7'9 wingspan and 9'7 standing reach, has wowed NBA executives the past three years with his exceptional combination of fluidity, perimeter skill, shot-blocking instincts, and feel for the game. Highlights: https://t.co/pzOVL0bayt pic.twitter.com/tpOoh0X9Pf

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 30, 2022