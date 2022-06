NBA, tra Irving e i Brooklyn Nets potrebbe non essere tutto finito

Kyrie Irving ha esercitato la player option, mettendo apparentemente fine alla telenovela sul suo futuro. Recentemente si era parlato di una volontà di continuare insieme ai minimi termini e, addirittura, di un forte interessamento dei Los Angeles Lakers. Il numero 11 dei Brooklyn Nets ha rilasciato anche un messaggio piuttosto convincente, ma alcune voci tengono ancora aperta la questione.

Ulteriori sviluppi in vista?

L’insider di ESPN Brian Windhorst sembra voler mettere l’accento sulle indiscrezioni che portano a un addio tra Kyrie Irving e i Nets. Queste le sue parole:

“Penso che abbia abbassato la fiamma mantenendo i Nets almeno con due fuoriclasse, con tutte le loro opzioni per il prossimo anno. Ma non è quello che alcune persone, agenti ed esecutivi hanno pensato. Non pensano che sia finita. Kyrie potrebbe aver provato a farla suonare come se fosse finita. ‘Ci vediamo in autunno’ suona proprio come se sia finita.”

L’annuncio della stella dei Nets, inoltre, sembra aver colto di sorpresa la franchigia newyorkese:

“Mi è stato detto che la player option sia stata totalmente una sorpresa per i Nets. L’hanno scoperto quando lo hanno saputo tutti quanti. Non so se qualcosa sia cambiato, ma le persone con cui parlo nella lega sono scettiche sul fatto che Kyrie [Irving] andrà ‘uno per tutti e tutti per uno’ su questo.”

La situazione potrebbe evolversi nuovamente. Per ora non resta che fidarsi della frase del giocatore con il monito per l’autunno.

