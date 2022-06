NBA, Tim Connelly punta al rinnovo di Towns: “Si merita tutto”

I Minnesota Timberwolves sono tornati ai Playoff dopo tre stagioni e, nonostante siano usciti al primo turno, puntano ad aprire un ciclo per il futuro. Il roster e le potenzialità non mancano e il punto di partenza per il nuovo corso non può che essere Karl-Anthony Towns. Il simbolo della franchigia da qualche anno a questa parte può rinnovare il suo contratto.

Le parole di Tim Connelly

Con l’inizio della free agency, che avverrà questo giovedì, i T’Wolves non dovranno bussare a troppe porte per cercare di convincere qualcuno ad unirsi alla squadra. Il primo obiettivo del fresco president of basketball operations Tim Connelly è quello di blindare Towns e creare così un sodalizio volto al lungo termine. KAT può firmare un’estensione contrattuale di quattro anni a circa 211 milioni di dollari e Connelly non desidera altro:

“Non vedo l’ora di sedermi con lui e i suoi rappresentanti il prima possibile e mandare avanti questa cosa. È speciale e merita tutto quello che sta per succedere. Punto a conoscerlo meglio. Abbiamo parlato brevemente, ma parlando con le persone tutti non parlano che della sua etica del lavoro, di come tratta la gente.”

Il dirigente ha anche aggiunto:

“Credo che il nostro obiettivo sia vincere abbastanza partite per mettere la maglia di KAT tra le travi. È un ragazzo che è passato attraverso molte cose e sta solo migliorando. Andremo fino a dove ci porterà.”

Sebbene nelle sue sette stagioni in Minnesota i Timberwolves siano andati ai Playoff soltanto due volte, Karl-Anthony Towns resta senza alcun dubbio il volto della squadra. Il suo lato debole resta, forse, la continuità di prestazioni. In questa stagione il centro ha disputato 74 partite con una media di 24.6 punti e 9.8 rimbalzi e con il 52.9% dal campo.

