John Wall, le cifre del buyout Rockets: quanto risparmia Houston sul mercato NBA

John Wall ha raggiunto l’accordo con i Rockets per il buyout lasciando sul tavolo 6.5 degli oltre 47 milioni di dollari previsti dal suo contratto per il 2022-2023. Il cinque volte All-Star recupererebbe in toto la cifra firmando la mid level exception dello stesso valore una volta free agent.

L’intenzione di Wall, stando a quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, sarebbe quella di firmare con i Los Angeles Clippers passato il periodo di waivers previsto dalla normativa che regola il mercato NBA (48 ore).

John Wall lascia: la situazione dei Rockets sul mercato NBA

Houston si libererà dunque del contratto di John Wall andando ben sotto la soglia luxury tax (-30 milioni) e forte di una riguadagnata flessibilità sul mercato NBA. Bobby Marks, esperto di salary cap ESPN ricorda che – con l’addio di Wall – Eric Gordon sarà l’unico giocatore a roster con uno stipendio annuale superiore ai 10 milioni di dollari.

