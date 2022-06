Mercato NBA, Kevin Durant valuta il futuro con Brooklyn, Irving può partire?

C’è grande attenzione in casa Brooklyn Nets, specialmente dopo le ultime voci di mercato NBA che mettono in dubbio il futuro di Kyrie Irving. Dopo avervi riportato il forte interesse dei Los Angeles Lakers, sul playmaker ci sarebbero anche altre compagini. Secondo le fonti di ESPN, se Kyrie Irving non dovesse riuscire a raggiungere un accordo per rimanere a Brooklyn, il giocatore avrebbe diverse squadre alla porta che potrebbero considerare l’ipotesi di una sign-and-trade. Segnaliamo Lakers, Clippers, Knicks, Heat, Mavs e 76ers. Nessuna di queste squadre avrebbe lo spazio per ingaggiare Irving direttamente come unrestricted free agent.

Dall’altra parte, l’allarme in casa Brooklyn riguarda anche Kevin Durant. L’ultimo tweet di Shams Charania parla chiaro: Durantola starebbe valutando con attenzione le mosse del front office dei Nets per capire come verrà rinforzata (o meno) la squadra. A questo punto, un peso discreto nelle decisioni della stella NBA ce l’avrà anche Irving.

Sources: Kevin Durant is monitoring the Brooklyn Nets’ situation and considering options with his future. This now opens the path for Kyrie Irving to proceed on finding a new home via opt-in and trade. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2022

