Draft NBA 2022, scelte e scambi: tutto quello che è successo nella notte

Il riassunto rapido e agile per ripercorrere tutte le fasi salienti della maratona Draft NBA 2022.

Non sono gli Oscar ma noi abbiamo già gli outfit che non dimenticheremo.

– Paolo Banchero prima scelta assoluta È stata una sorpresa anche per lui, come dichiarato a ESPN: “Partito il countdown dei 5’ il mio agente mi ha detto: ‘Preparati a tutto’. Non me l’aspettavo. Ho capito cosa stava succedendo 30” prima”.

– Chet Holmgren e Jabari Smith completano la top 3.

– Le lacrime di Jaden Ivey, chiamato dai Pistons con la 5ª scelta assoluta. Momento davvero toccante.

Jaden Ivey's mom, Niele, played for the Detroit Shock. His grandfather, James Hunter, played for the Detroit Lions. Full-circle moment for Ivey to get drafted by the Pistons ❤️ pic.twitter.com/bF6jTsSsd6 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 24, 2022

New York, a ridosso della Top 10, non è rimasta a guardare.

Philadelphia, secondo i piani, ha mosso la 23ª pick in una trade che ha coinvolto anche Danny Green: ai 76ers arriva da Memphis De’Anthony Melton.

Al secondo giro Gabriele Procida (36) e Matteo Spagnolo (50) completano il tris. Italia protagonista.

