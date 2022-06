Mercato NBA, Philadelphia forte sul mercato: ecco chi potrebbe partire

La delusione della stagione appena conclusasi potrebbe portare i Philadelphia 76ers ad estremi cambiamenti. Secondo i reporter americani, Daryl Morey sarebbe pronto a mettere sul mercato l’intero roster ad eccezione di Joel Embiid e James Harden, con l’obiettivo di migliorare l’organico e puntare all’anello.

In questa win-now mode, alcuni pezzi della formazione Sixers sono ovviamente più sacrificabili di altri. Per esempio la futura 23° scelta al Draft NBA o l’infortunato Danny Green, lui che difficilmente riuscirà a scendere in campo nella prossima stagione visto il grave infortunio al legamento del ginocchio. Nel mirino del GM, dei giocatori dall’impatto immediato che possano aiutare Doc Rivers a farsi strada nella Eastern Conference.

The Philadelphia 76ers are gauging trade interest in Tobias Harris, Matisse Thybulle, Shake Milton, Furkan Korkmaz, Danny Green and the No. 23 pick, per @PompeyOnSixers pic.twitter.com/lkIA2gFB8G — NBACentral (@TheNBACentral) June 15, 2022

Oltre a Green e alla 23° scelta, spesso inseriti in coppia come possibile asset, Philadelphia sarebbe disposta a sondare il mercato anche per i vari Tobias Harris, Matisse Thybulle, Furkan Korkmaz e Shake Milton. Vedremo come Daryl Morey riuscirà a stravolgere il proprio roster in vista delle prossima regular season.

Leggi anche

Mercato NBA, Sam Cassell un serio candidato per la panchina dei Jazz

Record punti Playoff NBA, partite con 30 o più punti segnati: classifica

Record punti Playoff NBA, partite con 30 o più punti segnati: classifica