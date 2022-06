Con la deadline del 29 giugno per esercitare le player option, molti giocatori non stanno a guardare e prendono subito la fatidica decisione: è il caso di Pat Connaughton, che ha deciso di esercitare l’opzione contrattuale e di rimanere ai Milwaukee Bucks. Desiderio realizzato visto che già un mese fa aveva espresso la volontà di continuare a giocare al fianco di Giannis Antetokounmpo.

Milwaukee Bucks guard Pat Connaughton is exercising his $5.7 million option to return for the 2022-2023 season, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2022

Pat Connaughton resta ai Bucks, i dettagli dell’accordo

Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, Pat Connaughton ha esercitato la player option presente nel suo contratto: una decisione che lo legherà ai Milwaukee Bucks per un anno a 5.7 milioni di dollari. Scelto al secondo round del Draft 2015, Connaughton inizierà la sua ottava stagione in NBA – la quinta in Wisconsin – ed è idoneo di firmare un’estensione contrattuale in questa offseason.

Nella stagione appena conclusasi, il 29enne ex Portland ha giocato 65 partite registrando una media di 9,9 punti – in 26 minuti, record per lui in carriera – 4,2 rimbalzi e 1,3 assist: il suo minutaggio è cresciuto molto dopo che i Bucks hanno ceduto Donte DiVincenzo ai Sacramento Kings.

Rimanere con i Bucks è un sogno che si realizza, visto che potrà continuare a lottare per il titolo e a giocare con atleti come Giannis Antetokounmpo. Già un mese fa Pat Connaughton aveva le idee chiare:

“So che quando sei in NBA, è diverso e unico rispetto ad altre professioni perché un periodo di tempo più breve, ma soprattutto un business: la gente vuole fare più soldi possibili durante la loro carriera, ma cerco di vedere le cose in modo leggermente diverso, di vedere altre cose oltre al valore monetario che può portare. Lottare per il titolo, giocare al fianco di ragazzi come Giannis, Jrue, Khris e per Coach Budenholzer”

