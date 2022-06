Dopo la parata celebrativa di due giorni, i Golden State Warriors guardano alla prossima stagione: con il Draft alle porte e il mercato che è pronto a entrare nel vivo, il GM Bob Myers e l’allenatore Steve Kerr fissano gli obiettivi per il prossimo anno, cioè riconfermarsi campioni NBA. Per difendere l’anello, il diretto generale spera che free agent firmino un nuovo contratto con gli Warriors.

Bob Myers: “Spero di tenere tutti i free agent. Hanno vinto il titolo, devono difenderlo”

Durante la conferenza stampa di fine stagione, il GM dei Golden State Warriors Bob Myers fa il punto sui giocatori free agent della squadra. Sono ben sette i giocatori senza restrizioni che il direttore generale vuole convincere a rimanere nella Baia: Kevon Looney, Otto Porter Jr., Nemanja Bjelica, Andre Iguodala, Damion Lee, Gary Payton II e Juan Toscano-Anderson, dove la priorità è tenere Looney, Porter e Payton.

Myers – in accordo con Steve Kerr – vorrebbe che questi giocatori rimanessero con gli Warriors per difendere il titolo nella stagione che verrà, come spiega nel corso della conferenza stampa:

“Il nostro obiettivo, la nostra speranza è di far tornare tutti questi ragazzi e provare a farlo di nuovo. Anche se in modo diverso, tutti fantastici in questa stagione e hanno soddisfatto tutte le nostre esigenze. Molti dei nostri free agent hanno avuto grandi momenti nelle finali NBA, il che significa che sono piuttosto importanti: per questo spero che i nostri giocatori ci diano la possibilità di rispondere alla nostra offerta. Non lo devono a noi, ma a quello che ottieni se vinci e crei un buon ambiente perché potresti avere la possibilità di farlo di nuovo”

"Our goal, our hope is to bring all those guys back" Myers on the Warriors' free agents pic.twitter.com/Uz8MiIe2Iz — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 22, 2022

Creare una squadra che possa riconfermarsi campione non passa solo dalla free agency ma anche dal Draft, dove Myers afferma che gli Warriors decideranno se mantenere o scambiare la loro scelta solo se sarà vantaggiosa:

“Draft? Saremo pronti, anche in passato ci siamo trovati in questa posizione: alcune volte siamo andati bene, come con Poole, la testimonianza di quanto sia prezioso scegliere bene. Non capita sempre, abbiamo avuto alcuni ragazzi che non hanno funzionato: non credo che il denaro sarà un fattore determinante per quanto riguarda la possibilità di scambiare o mantenere la scelta. Lo faremo solo se ha senso per la nostra filosofia”

Steve Kerr: “Spero che Iguodala resti”

Tra i free agent di cui parla Bob Myers c’è anche Andre Iguodala, giocatore fondamentale per lo spogliatoio degli Warriors. Per questo motivo Steve Kerr, intervenuto anche lui nella conferenza stampa di fine stagione, spera di contare su di lui anche nella prossima stagione:

“Se decidesse di tornare saremmo entusiasti, perché per noi è davvero importante: non solo in campo, ma ha dato il suo contributo in mille modi diversi ed è stato fondamentale. Per mia esperienza personale, quando vinci il titolo l’anno dopo fai sempre meglio: per riuscirci abbiamo bisogno di avere ragazzi come Andre”

"I would love to have him back on the roster" Kerr says he and Andre will connect in the next couple of weeks on the veteran's future pic.twitter.com/4JhJAygrHG — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 22, 2022

Leggi anche:

Mercato NBA, colpo Trail Blazers: in arrivo Jerami Grant da Detroit

Sixers, riassetto proprietà per squadra NBA: socio di minoranza cede 10% quote

Mercato NBA, Charlotte sacrificherà Gordon Hayward per liberare spazio salariale