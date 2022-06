Mercato NBA, Kendrick Nunn esercita la player option con i Lakers

Dave McMenamin, pochi minuti fa, ha annunciato che la guardia dei Lakers Kendrick Nunn ha deciso di attivare la sua opzione giocatore per la prossima stagione. Si tratta di una azione prevedibile da parte dell’ex Miami Heat che riceverà 5.25 milioni di dollari durante la prossima annata sportiva.

Dopo una stagione fermo ai box a causa dei continui infortuni, il play probabilmente non avrebbe potuto pretendere uno stipendio migliore. Nunn, lo ricordiamo, aveva firmato la scorsa estate un contratto da 10.25 milioni con i Lakers. Il suo esordio in campo è stato rimandato più volte nel corso dell’anno, tanto da arrivare a fine stagione con un nulla di fatto. C’è da sperare per lui e per i Lakers che – stavolta – sarà disponibile sin da metà del prossimo ottobre.

