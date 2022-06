Mercato NBA, Mike D’Antoni vicino alla panchina degli Charlotte Hornets

Dopo il passo indietro di Kenny Atkinson, quella della panchina degli Charlotte Hornets rimane ancora una questione da risolvere. La franchigia di Michael Jordan sembra però aver le idee abbastanza chiare e nelle ultime ore l’ex headcoach degli Houston Rockets Mike D’Antoni è stato chiamato per un secondo colloquio.

Mike D’Antoni is set to meet with Charlotte Hornets owner Michael Jordan on the franchise’s coaching job today, sources tell ESPN. D’Antoni was the other Charlotte finalist before Kenny Atkinson changed his mind on accepting position and stayed in Golden State on Saturday.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 21, 2022