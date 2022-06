Mercato NBA, Nicolas Batum declinerà la player option

Con le Finals giunte al termine, è tempo di pensare al mercato per preparare la prossima stagione. Sorgono le prime voci, come quella che interessa Nicolas Batum. Il numero 33 dei Los Angeles Clippers non eserciterà la sua player option da 3.3 milioni di dollari, come riportato anche da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Sources: Nicolas Batum plans to decline player option, interest remains for a return to Clippers on new deal https://t.co/6vMHdzCAZL — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 21, 2022

Futuro comunque ai Clippers?

Il classe ’88 declinerà la player option, ma non sembra avere intenzione di muoversi dalla città degli angeli. Nicolas Batum diventerà unrestricted free agent e da entrambe le parti c’è interesse a proseguire insieme e mettere la firma su un’estensione contrattuale.

L‘ala grande, dopo aver passato sette stagioni ai Blazers e cinque agli Charlotte Hornets, si è trasferito ai Clippers dal 2020. In due stagioni ha disputato 126 partite con una media di 8.2 punti, 4.5 rimbalzi e 1.9 assist e un 46% al tiro, 40% da tre punti e 76% ai tiri liberi.

I losangelini hanno uno dei roster più costosi dell’intera NBA, ma, per il proprietario Steve Ballmer, il pagamento degli extra non sembra essere minimamente un problema. Recentemente, i Clippers hanno firmato con Robert Covington un rinnovo contratto di un anno. La stessa sorte potrebbe ora capitare anche a Batum.

