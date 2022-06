NBA, Steve Kerr commenta la retromarcia di Kenny Atkinson e la rinuncia a Charlotte

Tempo di celebrazioni per i Golden State Warriors, con la parata per le vie di San Francisco. A margine della festa, Steve Kerr è stato intercettato da NBC Sports per un commento – più o meno a caldo – sul recente colpo di scena che ha coinvolto Kenny Atkinson, il quale resterà suo assistente dopo il ‘no’ a Charlotte.

Tanti fattori, compresa ovviamente la vittoria del titolo, sono entrati in gioco nelle riflessioni che hanno portato al dietrofront. Il punto di vista del capo allenatore Warriors:

“Siamo in un’ottima situazione, abbiamo grandi giocatori, viviamo in una bellissima zona d’America. Kenny ha due figli teenager che volevano davvero restare e credo sia difficile accettare un incarico a Finals in corso senza avere tempo di riposare. Durante le Finali credo abbia sentito che quello non fosse il miglior momento per andare via, per lui e la sua famiglia. Sono contento che abbia seguito l’istinto e – soprattutto considerata la perdita di Mike Brown – contento di riaverlo al mio fianco l’anno prossimo. Spero che Charlotte trovi un buon sostituto così che le parti possano guardare avanti.”