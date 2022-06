NBA, molti dubbi sul futuro di Kyrie Irving ai Nets

Quella che si presenta sarà senza dubbio un’estate molto intricata per Kyrie Irving. La stella dei Brooklyn Nets sembra infatti in fase di stallo rispetto al suo futuro con la franchigia di New York, con diversi insider americani a sostenere questa tesi:

“Molte fonti di The Athletics dicono che le discussioni tra Kyrie Irving e i Nets siano ferme e stagnanti. Questa impasse potrebbe far si che il 7 volte All-Star si guardi intorno rispetto al suo futuro”

Sources: Kyrie Irving, Nets are at impasse in conversations about his future in Brooklyn, clearing way for the seven-time All-Star to consider the open market. Lakers and Knicks expected to emerge among potential suitors. Inside Pass at @TheAthletic: https://t.co/VbOOtrzdTB — Shams Charania (@ShamsCharania) June 20, 2022

Queste le parole di Shams Charania, uno che solitamente si sbaglia molto poco. Irving, 30anni e alla sua terza stagione a Brooklyn, ha la possibilità di esercitare la sua player options dal valore di $36.9milioni; in alternativa, la free agency.

Kyrie Irving in forse: Lakers, Clippers e Knicks alla finestra

Sempre secondo Shams Charania, nel caso in cui la guardia decidesse di testare il mercato diversi team sarebbero pronti ad un’offerta. Lakers, Clippers (che dovrebbero escogitare un’eventuale sing’n’trade) e Knicks su tutti.

Il talento di Kyrie Irving è indiscutibile (27.4 punti, 5.8 assist e 4.4 rimbalzi coi Nets in questa stagione), così come le turbolenze a cui ha abituato i front office per cui ha giocato. Se già alla sua esperienza a Boston le cosa non erano andate per il meglio, il suo spostamento a New York non ha cambiato l’inerzia. Da citare infatti la telenovela riguardo la sua situazione vaccinale di inizio stagione, un braccio di ferro nel quale era intervenuto lo stesso sindaco della città.

