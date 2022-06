Mercato NBA, Sam Cassell un serio candidato per la panchina dei Jazz

Non solo giocatori nella prossima finestra di mercato, dato che alcune franchigie NBA sono infatti ancora sprovviste di un allenatore per la propria panchina. Dopo il recente dietro-front di Kenny Atkinson per la posizione di headcoach degli Charlotte Hornets, anche gli Utah Jazz rimangono tutt’ora senza guida. La cosa però potrebbe cambiare.

Sam Cassell infatti sarebbe stato chiamato per un secondo colloquio dal front office di Utah, lui che in questa stagione ha occupato un posto da assistant coach a Philadelphia. Un vuoto, quello lasciato da Quin Snyder, che la dirigenza vuole colmare con decisione. Oltre a quello di Sam Cassell, infatti, la lista di papabili allenatori si allarga ai nomi di Frank Vogel, Jason Terry, Terry Stotts e Johnnie Bryant su tutti.

The Jazz are interviewing 76ers assistant Sam Cassell for their open head coaching job, per @ShamsCharania and @Tjonesonthenba. pic.twitter.com/zcP3jku5xu — SLAM (@SLAMonline) June 15, 2022

Inutile dire che il futuro dei Jazz dipenderà molto dalla scelta del proprio allenatore. Dopo 8 anni di discreti successi sotto la guida di coach Snyder, la franchigia è pronta a dare una svolta al proprio roster e alle rispettive ambizioni. Non è infatti una sorpresa che i due volti della squadra, Rudy Gobert e Donovan Mitchell, siano spesso coinvolti in rumors di mercato.

