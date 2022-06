CJ McCollum difende Kevin Durant: “È già stato un leader con gli Warriors”

La vittoria del titolo NBA 2022 da parte dei Golden State Warriors ha inevitabilmente fatto parlare di San Francisco e della storia della sua franchigia. Dopo i commenti piuttosto pungenti di Mark Jackson riguardo la vittoria del premio di MVP delle Finals da parte di Steph Curry, si è passati a parlare di un altro grande ex di casa, Kevin Durant.

Durante la celebre trasmissione mattutina “Get Up”, Charles Barkley è intervenuto parlando della legacy di KD, e spiegando come il giocatore non goda di grande rispetto tra le leggende del passato a causa della sua incapacità di vincere un titolo da leader.

Ospite della trasmissione, CJ McCollum ha detto la sua riguardo lo status di Kevin Durant nella lega e nella storia della pallacanestro americana.

“Sono molto in disaccordo con quello che dice Barkley. Ovviamente lui è una leggenda, fa parte della Hall of Fame e ha tutto il diritto di pensarla in quel modo, ma KD è stato il leader della squadra nei due titoli vinti. Il suo caso è diverso, perché si è unito ad una squadra decisamente forte, con un roster profondo e abituato a vincere. Ha mantenuto 30 punti di media, 7 rimbalzi e 5 assist durante le Finals, ha dimostrato di poter prendere in mano le partite ed è andato vicino a vincere 3 MVP delle Finals consecutivi.