Two Way contract: novità per la prossima stagione NBA

Nel 2021-2022 i Two-way contract manterranno l’impianto di questa stagione. Il cambiamento più significativo riguarda però il venir meno della possibilità di schierare ai Playoff giocatori a roster con Two-way contract. La misura, ratificata il 12 marzo scorso, non verrà infatti prorogata. Per disputare i Playoff, un giocatore che abbia firmato un two way dovrà vedere il proprio contratto convertito alla formula standard.

Lo riporta Bobby Marks di ESPN. Sempre secondo l’esperto di Salary Cap, lo stipendio previsto sarà pari al 50% del minimo spettante a un rookie, non ci saranno né limite dei 45 giorni né deadline per eventuale firma.

Subject to a final agreement with the NBA, players have agreed to keep a majority of the current Two-Way rules for the 2021-22 season, sources tell ESPN. The one change is that a Two-Way player is not eligible for the 2022 playoffs unless his contract is converted.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) July 16, 2021