Mercato NBA, Dallas Mavericks interessati a Goran Dragic

Il prossimo 30 giugno avrà ufficialmente inizio la free agency. Vi sono diversi giocatori che potrebbero cambiare franchigia durante quest’estate. Uno di questi è il playmaker dei Brooklyn Nets Goran Dragic. Lo sloveno, dopo essersi traferito in quel di Brooklyn lo scorso febbraio ceduto dai Toronto Raptors, potrebbe già cambiare squadra.

As the leaguewide focus rapidly shifts to next week's draft and the June 30 start of free agency, sources say Dallas — while prioritizing its need for more wing help — does intend to explore the possibility of signing Goran Dragic this summer.

