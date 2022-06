È arrivato a un passo dal titolo NBA, ma coach Ime Udoka ha visto l’anello andare nelle mani degli Warriors dopo la vittoria di questa notte. Una sconfitta che fa male ai suoi Boston Celtics ma, dalla quale, lui e i suoi ragazzi ripartiranno più forti già dal prossimo anno: la stagione appena conclusasi ha gettato le basi per fare grandi cose nel Massachusetts.

Ime Udoka: “Orgoglioso di questa stagione, ne abbiamo passate tante”

Al 6 gennaio i Boston Celtics erano 18-21 e occupavano l’11 posto della Eastern Conference. Ne è passata di acqua sotto i ponti, con la squadra di coach Ime Udoka che ha vinto partita dopo partita fino ad arrivare a giocarsi le NBA Finals. La sconfitta in Gara 6, davanti ai propri tifosi, fa molto male ma il capo allenatore di Boston è orgoglioso del percorso fatto e guarda con ottimismo al futuro, come dice ai suoi giocatori:

“Sono orgoglioso dell’intero anno: ne abbiamo passate tante, abbiamo gettato le basi per costruire qualcosa di grande. Il modo in cui abbiamo perso la partita starà sempre con noi, devi usarlo come carburante, motivazione ed esperienza per spingerti avanti. Impareremo da questo come staff ed è quello che ho detto con i ragazzi, nessuno può tornare lo stesso”

Pensiero che condivide anche con i media nell’intervista del post partita:

“Guarderemo in modo più ampio tutto quello che abbiamo fatto quest’anno e individueremo i punti da dove ripartire: il futuro è luminoso e abbiamo appena cominciato”

Jayson Tatum deve continuare a crescere

Tra le note più positive di questa stagione c’è l’ulteriore salto di qualità di Jayson Tatum, nonostante alle Finals non abbia dato il meglio di lui. Una delusione che, però, lo aiuterà a crescere, come afferma Ime Udoka nel post partita:

“La crescita che ha mostrato quest’anno come playmaker e in certe aree, penso che questo sia il prossimo passo per lui. È un ragazzo molto motivato che lavora duramente, con un alto IQ, un ragazzo intelligente che imparerà da questa sconfitta e capirà come muoversi. Queste Finals lo spingerà ad andare avanti e lo motiverà sicuramente. Per lui si tratta solo di continuare a crescere e di capire sarà il suo palcoscenico per il resto della sua carriera: per lui è solo l’inizio”

