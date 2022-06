Mercato NBA, i possibili cambiamenti in casa Atlanta Hawks

Il roster degli Atlanta Hawks è rimasto sostanzialmente invariato tra il 2021 e il 2022. La differenza è che la squadra è arrivata alle finali di Conference contro i futuri campioni NBA – Milwaukee Bucks – prima, e dopo è uscita al primo round contro i Miami Heat per 4 a 1. L’obiettivo della società è di non ripetere l’annata piuttosto deludente e per raggiungerlo, con ogni probabilità, ci sarà bisogno di fare dei cambi.

Solo Young e Hunter i confermati a pieno

In una chiacchierata con i media, il president of basketball operations degli Hawks, Travis Schlenk, ha dichiarato che questi movimenti avrebbero dovuto prendere forma già nella stagione che sta per concludersi. Le sue parole lasciano presagire un approccio diverso sul mercato con l’estate in arrivo.

Gli unici sicuri del posto sembrano essere, secondo le indiscrezioni, Trae Young e De’Andre Hunter. ‘Ice Trae‘ è la stella indiscussa della squadra: intorno a un ragazzo di quasi ventiquattro anni, che ha avuto una media di 28.4 punti e 9.7 assist nel 21/22, non puoi che costruire qualcosa di grande. Young è colui che segna e fa segnare gli altri. De’Andre Hunter sembra aver convinto tutti a tal punto da poter mettere la firma su un’estensione contrattuale a breve.

Tutti gli altri non sono intoccabili. In particolare, Clint Capela, John Collins e Kevin Huerter potrebbero trasformarsi in pedine di scambio per eventuali affari con altre franchigie. Gli Atlanta Hawks sarebbero soprattutto alla ricerca di un centro, e i nomi caldi sarebbero quelli di Ayton e Gobert. Proprio per quest’ultimo, gli Hawks potrebbero sporgersi con decisione e sacrificare uno dei loro pezzi più pregiati. Sicuramente, qualcosa cambierà per la prossima stagione.

