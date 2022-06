Sixers, si sonda mercato NBA per Tobias Harris e Matisse Thybulle

A una settimana dal Draft 2022, come prevedibile, i rumors di mercato si moltiplicano. Keith Pompey di The Philadelphia Inquirer dà conto di alcuni sondaggi da parte dei 76ers, intenzionati a testare l’interesse nei confronti di diversi giocatori. Tra questi figurano Tobias Harris, Matisse Thybulle, Furkan Korkmaz, Danny Green e Shake Milton. La lista è lunga ma Phila ha dimostrato di non temere rivoluzioni: ne è prova recente il gioco di equilibri sconvolto in occasione della Trade Deadline dell’annata corrente.

Sixers, il quadro a Philadelphia in vista del mercato NBA

La situazione contrattuale di ogni giocatore porta con sé necessarie valutazioni. Andiamo con ordine per una panoramica: Harris, già dato partente più volte negli ultimi tempi, resta a libro paga dei Sixers per 78 milioni di dollari nel prossimo biennio e ha una clausola trade kicker stimata attorno al 5%. Thybulle potrebbe firmare una ricca estensione contrattuale già in estate e – qualora non si arrivasse a un accordo – sarebbe restricted free agent nell’estate 2023. Milton e Korkmaz hanno inevitabilmente visto variare il proprio minutaggio dopo l’arrivo di Harden: Phila può esercitare sul primo la team option, mentre al turco resta da esaurire un biennale a cifre però contenute. Danny Green, infine, sarà unrestricted free agent nel 2023.

