NBA, Jayson Tatum su gara 6: “Abbiamo una chance domani”

Quella che si terrà tra la notte di giovedì e venerdì è la partita più importante della stagione dei Boston Celtics. È la più importante perché è la prossima, perché è una gara che può tenere vivo un fuoco o cancellare tutto. Gara 6 è alle porte e il TD Garden si trasformerà in una bolgia per supportare la squadra.

Jayson Tatum è chiamato a una prestazione da stella, quella che lui è all’interno del roster. I canestri decisivi non possono che passare dalle sue mani. Il numero 0 della franchigia del Massachusetts tiene alto il morale durante la conferenza stampa pre-gara e incalzato sulla rimonta da compiere ha risposto con queste parole:

L’altro pilastro di Boston, Jaylen Brown, in gara 5 ha messo a segno 18 punti, 9 rimbalzi e 4 assist con 5 su 18 dal campo e 8 su 10 ai tiri liberi. Troppo poco per le sue potenzialità. Anche lui, prima dell’imminente crocevia, ha ribadito la voglia di giocare:

“Tutto è un’esperienza che insegna. Siamo stati in grado di rispondere durante la stagione. Non vediamo l’ora per la sfida, dobbiamo accoglierla. Non vediamo di dare tutto quello che abbiamo. Non abbiamo paura dei Golden State Warriors. Vogliamo andare in campo e giocare la versione migliore del basket che possiamo. Abbiamo fede in noi stessi. Andremo in campo e daremo tutto.”