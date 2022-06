NBA, Jaxson Hayes dei Pelicans condannato a 3 anni di libertà vigilata

Brutta faccenda quella che interessa il centro dei New Orleans Pelicans Jaxson Hayes. Il giovane atleta nella giornata di ieri è stato condannato dalla contea di Los Angeles a 3 anni di libertà vigilata, 450 ore di lavori socialmente utili e un anno di incontri settimanali sul tema della violenza domestica. Il tutto nasce da un incidente con la polizia losangelina nel luglio del 2021.

From @AP: Pelicans' Jaxson Hayes sentenced to three years of probation, 450 hours of community service and a year of weekly domestic violence classes stemming from last summer's arrest. https://t.co/T1gBHBpx1p

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) June 15, 2022