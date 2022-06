NBA, Ime Udoka sulla strategia di gara 6: “Non guardiamo a un cambio formazione”

I Boston Celtics sono chiamati a salvare la loro pelle in gara 6, che si terrà tra giovedì e venerdì notte. Vincere è l’unico modo per portare queste Finals all’ultima partita disponibile e per darsi un’altra chance di titolo. Un titolo che sarebbe davvero speciale per la franchigia del Massachusetts, considerando il percorso partito spazzando i Brooklyn Nets.

Ime Udoka parla in conferenza stampa

I ragazzi di coach Ime Udoka hanno già parlato nella sessione pre-partita con i media e lo ha fatto anche l’allenatore stesso. Udoka ha svelato qualche dettaglio circa la strategia di gara 6, dicendo di essere focalizzato più sulle rotazioni che sul quintetto iniziale:

“Noi, a parte l’ultima partita, non siamo proprio partiti male. Non importa cosa hanno fatto [gli Warriors] in termini di formazione, siamo stati bravi a iniziare il gioco per la maggior parte nelle prime quattro partite. Stiamo ruotando Rob [Robert Williams III] abbastanza velocemente per riaverlo. Non stiamo guardando a un cambio della formazione titolare. È più un chi vogliamo far entrare per chi, le seconde linee.”

Poi ha continuato:

“Sappiamo cosa stanno cercando di fare quando sostituiscono. Possiamo combatterlo con alcune modifiche alla formazione che stiamo esaminando.”

Infine, Ime Udoka ha sottolineato un altro obiettivo per gara 6, più di carattere extra campo: lasciar stare gli arbitri.

“Penso che a volte ci lamentiamo troppo durante la partita. La fine della partita potrebbe non essere diversa dal primo, secondo, terzo quarto. È un qualcosa che dobbiamo bloccare e per cui essere migliori, in generale.”

