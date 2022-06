NBA, Utah Jazz: Sam Cassell candidato per la panchina

Gli assistenti allenatori, lo dimostrano i numerosi nuovi incarichi sulle panchine NBA vacanti, sono sempre più desiderati dalle squadre per le posizioni di guida tecnica.

Sam Cassell a colloquio con gli Utah Jazz per il dopo Snyder

Sam Cassell, ora assistente di Doc Rivers ai Philadelphia 76ers, potrebbe presto aggiungersi alla lunga lista. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, gli Utah Jazz hanno infatti iniziato i colloqui per la ricerca del sostituto di Quin Snyder. Cassell, campione NBA con i Boston Celtics nel 2008, metterebbe a frutto il legame con Danny Ainge, a lungo GM dei biancoverdi e ora a Salt Lake City in una posizione analoga.

